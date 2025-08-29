Na estrada da vida com Walt Whitman

"Há 170 anos, Whitman lançava seu revolucionário 'Folhas de Relva' no mesmo 4 de julho em que se comemorava a independência dos Estados Unidos". Charles Segat / Especial

O fim do inverno, já com fiapos de primavera, junta minha mão à de Walt Whitman. Tudo porque revi na Netflix o precioso Sociedade dos Poetas Mortos, de 1989. É sempre inspiradora a cena em que o professor, diante de fotografias de estudantes do passado, alerta sua nova turma juvenil sobre a urgência de usufruir o presente e dar significado à vida. Carpe diem — aproveite o dia, diz ele, na tradução do latim —, antes de a inexorável morte chegar, antes de todos virarem adubo na terra como já ocorrera com os estudantes de antanho.

Lembro do impacto desse filme quando lançado. Jornais e revistas — ainda não havia a internet — trouxeram à luz o poema Carpe Diem, do citado Walt Whitman. Diz um verso: “Todos necessitamos de aceitação, mas não podemos remar contra nós mesmos”. E ao final: “Não permitas que a vida se passe sem teres vivido…”. Todo o poema é uma elegia a uma existência plena de coragem e autenticidade, sem mediocridades.

Na época, enevoado por uma crise existencial, eu recebi o petardo poético de Whitman como um abraço aos meus anseios mais sinceros. Ah, e como valeu ter sido fiel a mim mesmo! Tornei-me devoto daquele velhinho de barbas longas, morto em 1892, mas sempre vivíssimo em seu poder de despertar mentes e corações. Adiante me tornaria mais um leitor apaixonado de “titio Walt”, como o professor o chama no filme. Mas já ali passei a reverenciar sua insubordinada grandeza humanística.

Agora, esse retorno do poeta maior dos Estados Unidos à minha vida, em releituras mais assíduas de seus versos, vem sincrônico a graves tensões no seio da soberba potência do norte. Se o destino de uma nação que se forjou como ideal de liberdade e esperança parece refém de sua própria negação, soa natural que venha apontar outros caminhos o espírito daquele bardo que um dia se assumiu espelho de seu país.

Há 170 anos, Whitman lançava seu revolucionário Folhas de Relva no mesmo 4 de julho em que se comemorava a independência dos Estados Unidos. O livro inovava em tudo, fosse no uso pioneiro do verso livre, sem métrica nem rimas; na linguagem direta das ruas, com palavras de uma babel fruto de tantas migrações; e na entrega total do autor, fundindo corpo e alma, às humanas interações, carregando junto o leitor na aventura sensorial de abrir-se ao presente.

Walt Whitman fez-se um guia libertário, assim como os Estados Unidos se pretenderam farol das nações livres e democráticas. Mas tal utopia de nação se corrompeu, devorando seu próprio mito fundador de união na diversidade. Daí, urge que ressoe a voz imortal do poeta, a despertar cada ser que possa lutar por um mundo sem muros, por um autêntico humanismo.

