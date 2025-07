Lembrar da guerra é fortalecer a paz

"Pior que a dor de lembrar do horror passado é o perigo de esquecê-lo". Charles Segat / Especial

Era para o mundo estar falando muito dos 80 anos do final da Segunda Grande Guerra, o mais mortal dos conflitos humanos na história. No entanto, novas guerras e atualizadas tiranias roubam o foco da educativa memória do passado. E, sem esta, seguimos sob a ameaça de repetir os piores desatinos já cometidos. Para lançar luzes sobre aqueles tempos, Ruy Castro lançou há pouco Trincheira Tropical: A Segunda Guerra Mundial no Rio, que estou a ler.

Como já antecipa o título, o livro explora as reverberações do conflito para além dos fronts europeus, na então capital do Brasil. A prosa sempre atraente de Ruy Castro, conjugando estilo literário e uma pesquisa jornalística afiada, nos prende desde a largada. E que ninguém pense tratar-se de relatos de cunho militar, como sugere o tema bélico. O livro fala de pessoas: de autoridades a gente comum, do próprio presidente Getúlio Vargas a artistas europeus em fuga do nazifascismo, de militantes clandestinos a espiões infiltrados em toda parte.

Há passagens curiosas, como a vinda de Walt Disney e grande equipe ao Rio, em 1941, para realizar animações com a cor local do Brasil. Era uma ação de fundo político, que visava estreitar os laços entre as nações americanas, sob a liderança dos Estados Unidos, já pensando na chegada da guerra por estes lados. Disney se encantou com o papagaio, pela capacidade de falar e pelas anedotas que o cercam. O desenhista carioca J. Carlos apresentou uma sugestão gráfica para o personagem, que foi recusada pela equipe de Disney, mas “copiada” na versão final daquele que seria o Zé Carioca. E ainda dizem que malandros são os brasileiros...

Há também passagens terríveis, como a do bombardeio de navios brasileiros pelos alemães, o que levou à entrada do país na guerra, em 1942. Depois de vários ataques com centenas de baixas, um único submarino torpedeou e afundou seis navios nacionais entre a costa da Bahia e de Sergipe, deixando 587 mortos, na maioria mulheres, velhos, crianças e doentes. Após os ataques, o submarino emergia para fuzilar os passageiros que tentavam se atirar no mar. “As águas baianas e sergipanas se tornaram um cemitério marinho, com as areias recebendo corpos aos pedaços”, conta o autor.

É a insanidade de toda guerra. Pelo foco no Rio de Janeiro, Ruy Castro não aborda a penetração da Segunda Guerra no cotidiano de cidades mais periféricas do Brasil, como Caxias do Sul. Por conta da direção da série documental O Silêncio das Mulheres, estive envolvido profundamente com o tema. O Brasil pouco ou nada sabe das violências tantas que por aqui vicejaram naqueles anos, fosse a proibição de falar o idioma doméstico, a vigilância cerrada aos descendentes de italianos e alemães — tidos como naturais simpatizantes do Eixo —, e mesmo as mortes das moças operárias que são assunto da série citada.