Uma cidade sob a graça da mistura

"Passa da hora de a cidade ir além do esforço imediato pela sobrevivência dos fundadores chegados há 150 anos". Charles Segatd / Divulgação

Um passarinho parecia observar tudo, pousado no cimo do prédio de tijolos onde por décadas funcionou a mais importante metalúrgica da cidade. Eu sentia o movimento involuntário dos meus pés ao ritmo da apresentação de forró no pequeno palco ao lado. E lia nos dizeres da placa da rua que Plácido de Castro tinha sido um militar idealista brasileiro. Eis a típica seleta de imagens e fragmentos de informação que costuma fisgar cronistas. Vamos a uma possível costura, então.

Devo primeiramente revelar que a situação toda girava em torno da feira de artes e afins que vem ocorrendo uma vez por mês naquela rua, sempre num domingo. A população de Caxias do Sul já abraçou o evento. Tudo a ver com os esforços aguerridos dos lúcidos para que a enorme área antes ocupada pela fábrica tenha uma destinação predominantemente cultural, colorida e diversa como o espectro já visível dos passantes e ficantes da feira dominical.

Sim, os amplos espaços de primordiais forjas de incandescentes metais, a provocar rios de suor, agora deve se reverter em prêmio à comunidade — em memória, beleza, leveza, diversão, usufruto do espírito. Repare: se assim não for, é como se o suor derramado nas labutas de milhares de operários tivesse sido em vão, sem qualquer transcendência para além de garantir um salário mensal. Pois então, que a alegria da feira invada as paredes fabris!

Quais novos doces bárbaros, que o povo ali presente se multiplique em hordas risonhas e tome para si o direito ao “delicado da vida”, como diria Clarice Lispector. Passa da hora de a cidade ir além do esforço imediato pela sobrevivência dos fundadores chegados há 150 anos. Isso não significa abdicar do traço identitário de louvor ao trabalho, mas aprender a traduzir o que nem pôde ser dito pelos antepassados. É como ouvir a voz deles na voz de Elis em Aos Nossos Filhos: “Quando colherem os frutos / Digam o gosto pra mim”.

O passarinho quieto a espiar a feira me soa agora a um anjo. Asas para voar acima dos pesos da matéria, vontade incorpórea a produzir sonhos e altos ideais. E a placa na rua chama o Plácido de Castro de militar idealista. Eu que já tinha lido sobre ele, questionei ali a pobreza da síntese. Como não dizer que Plácido de Castro foi um gaúcho que, aos 27 anos, liderou a revolução que anexou o território do Acre ao Brasil? O jovem idealista foi à luta e aumentou o tamanho do seu país.

Também por isso é que eu sonho em ver a alegria da Rua Plácido de Castro em domingo de feira se alastrar fábrica adentro.

E que alegria! Caxias ali era puro suco das misturas brasileiras. Minha conterrânea baiana Antônia vendia seus deliciosos acarajés, perto de uma banca de açaí amazônico. No palco dos shows, o Nordeste brasileiro se espelhava no Nordeste gaúcho com músicos locais mandando ver num forró arretado. Obra do pernambucano Giovani Monteiro, que outra vez organizou o ótimo festival Forró da Serra.