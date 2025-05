Um certo kaingang guia dos colonos

"Fiquei fascinado por saber que tinha sido um nativo da originária etnia kaingang o condutor dos forasteiros às terras nas quais viveriam". Charles Segat / Especial

Naquele último dia de Touro em que os primeiros imigrantes italianos teriam chegado aos altos da Serra gaúcha, em 20 de maio de 1875, o planeta Mercúrio já transitava lá na frente, no signo de Gêmeos. Fiel ao seu significado astrológico, Mercúrio sugeria imediatas interações com o novo ambiente. Representava os aprendizados e as trocas cruciais para que se cumprisse o projeto da imigração. E uma figura real encarnou Mercúrio naquela empreitada de guiar os colonos na subida das encostas serranas em meio à floresta: o indígena Luís Antônio da Silva Lima, conhecido então como Luís Bugre.

Leia Mais Ruminações lunares sobre certos outonos

Desde que li e ouvi por primeiro esse relato fundador, fiquei fascinado por saber que tinha sido um nativo da originária etnia kaingang o condutor dos forasteiros às terras nas quais viveriam. Já era ele um indígena aculturado, basta ver o nome e o sobrenome portugueses. Como dominava de berço cada palmo daqueles verdes peraus, ninguém melhor que Luís para ser vaqueano, termo regional referente ao conhecedor dos caminhos e atalhos e que, por isso, serve de guia aos demais. Ora, nada mais mercuriano que um vaqueano, encarnação do mitológico senhor das estradas e caminhos.

Leia Mais O mapa do papa

Com a intenção de escrever aqui sobre Luís, fui atrás de pistas do homem. Nas pesquisas, descobri logo que não sou o único fascinado pelo vaqueano da Serra: há muitos artigos e dissertações de historiadores sobre ele, com os mais diferentes enfoques. E quanto mais camadas eu descobria, mas o associava ao arquétipo astrológico de Mercúrio. O antigo deus mensageiro dos romanos, sincretizado do Hermes grego, ligava mundos diferentes, o que o dotava de habilidades comunicativas, além de astúcias e ambiguidades. Era adorado nas encruzilhadas, confluências de rotas, como cabia a uma divindade que entendia de fronteiras, assimilações e diferenças.

A aculturação de Luís Bugre começara aos 11 anos, quando fora capturado pelos colonos alemães após uma tentativa de pilhagem dos kaingang às lavouras no Vale do Rio Caí, em 1847. O menino teria sido alvejado num joelho, o que impediu sua fuga com os demais. Foi então adotado e batizado por um colono lusitano, daí o sobrenome. E cresceu ali, aos pés da Serra, entre lusos e alemães, aprendendo línguas e costumes, mas mantendo periódicos encontros com sua tribo. Consta que detestava ser chamado de bugre, termo comum à época mas já carregado de racismo.

Leia Mais Cem anos da Nossa Senhora das Oito

Em 1867, oito anos antes da chegada dos italianos à Serra, Luís fora acusado de traição pelos alemães. Apontaram-no como colaborador no rapto da mulher e do casal de filhos de um colono holandês pelos kaingang. Apenas o rapaz escapara com vida das mãos dos indígenas, terminando por incriminar Luís no retorno à comunidade. Este, então, se retirou, sozinho e amargurado, para mais distante. Tinha em torno de 40 anos quando atuou como vaqueano na comitiva das primeiras famílias italianas aos altos da Serra.