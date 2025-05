Estradas de Mercúrio

Oh, maravilha, o cajado alado do deus romano também me faz voar! E do alto vejo o começo da Avenida Júlio de Castilhos em seu cruzamento com a BR-116. O busto de Getúlio Vargas parece espiar a cidade, no monumento que agradece ao então presidente pela inclusão de Caxias no traçado da rodovia federal que desde a década de 1940 liga o Brasil de ponta a ponta.