Uma noite ruim que precisa servir de aprendizado ao Juventude

Equipe alviverde sofreu a quinta derrota na competição. Arthur Dallegrave / Juventude,divulgação

Em uma competição tão longa quanto a Série B do Brasileiro, os altos e baixos fazem parte da campanha de qualquer time. Uma noite ruim é até natural dentro de 38 rodadas. Só que elas precisam servir como um aprendizado para o que está por vir.

No fechamento do primeiro turno, em Ribeirão Preto, o Juventude mereceu perder para o Botafogo-SP. Sofreu quatro gols e, até ter a vantagem numérica, com a expulsão de Yuri, pouco produziu ofensivamente. Raí Silva fez muita falta na criação do meio-campo. Na frente, Fábio Lima e MP não conseguiram ser efetivos e viram o time da casa controlar a partida.

Na reta final do jogo, mais no abafa e sem tanto trabalho tático, o time alviverde até pressionou, mas não conseguiu chegar a encostar no placar. Talvez pela falta de peças com as características necessárias para esse cenário.

Entre as lições e aprendizados fica também a confirmação de que a direção alviverde precisa buscar mais um atacante de lado, especialmente após a lesão grave de Allanzinho. Fica faltando o jogador do drible, do um contra um. E, quem sabe, um olhar para a criação do meio-campo, mesmo com a importante volta de Pablo Roberto, uma das boas notícias dessa noite negativa.