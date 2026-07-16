Um teste à força ofensiva do Juventude

Time alviverde está invicto há cinco partidas. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

A campanha do Juventude na Série B do Brasileiro tem se mostrado consistente, e muito disso se deve ao bom desempenho defensivo do time. Já são 12 partidas sem sofrer gols nas 17 disputadas. Além disso, nos últimos cinco compromissos, a equipe não foi vazada, vencendo quatro e empatando um desses duelos.

Para reafirmar sua posição de postulante ao acesso no fim do primeiro turno e o bom momento vivenciado na competição, o desafio será diante de outro time que também nesta sexta-feira tem apresentado solidez defensiva. O Cuiabá é o segundo que menos sofreu gols.

Sendo assim, em um duelo tático, o último jogo no primeiro turno dentro do Alfredo Jaconi trará como desafio ao Verdão mostrar novamente a eficiência ofensiva. Nas últimas partidas, a equipe tem mostrado maior repertório, seja nas bolas paradas ou apresentações mais consistentes de nomes como Fábio Lima, MP e Safira. E a boa notícia é que agora ainda existem mais alternativas no elenco.

Diante do Cuiabá, além da batalha tática, a expectativa é de que o torcedor jaconera possa comprar a ideia, em um jogo com mais público, que possa dar o respaldo pra essa campanha. Será um fator muito importante pra segunda metade da competição.