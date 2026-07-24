Quem pode ser o protagonista do Caxias na reta final da Série C?

Quirino busca o quarto acesso seguido à Série B. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias empatou os últimos três jogos dentro do Centenário. E, mesmo com mais volume de jogo e criando oportunidades, a impressão que fica é de que o time carece de um protagonista, seja ele o "homem gol" ou o atleta que possa desequilibrar em um momento delicado.

Foi também o que ficou faltando no quadrangular decisivo de 2025. Sendo assim, o momento é de encontrar, dentro das alternativas do grupo, quem pode ser essa peça mais decisiva.

Meu palpite é de que o novo reforço contratado, o centroavante Quirino, pode cumprir esse papel. A efetividade demonstrada em outros clubes pode ser fundamental neste momento crucial para garantir a classificação.

No quesito criatividade, a esperança recai sobre o camisa 10 que ainda não conseguiu brilhar por aqui. Matheus Anjos chegou com status de titular, produziu pouco e perdeu espaço. Se lesionou e voltou na última partida. É o meia de criação, o cara da bola parada e que pode trazer algo diferente.