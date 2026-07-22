O que a vice-liderança no turno pode significar ao Juventude

Equipe de Maurício Barbieri não sofreu gols em 13 dos 18 jogos da primeira etapa da competição. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Os resultados de terça-feira, em dois confrontos diretos, já confirmaram que o Juventude não deixará o G-4 nesta rodada. Fechará o primeiro turno em uma posição interessante.

Seja qual for o resultado diante do Botafogo-SP, a boa campanha até aqui já está sacramentada. Porém, nada melhor do que uma cereja no bolo em meio a essa grande fase da equipe de Maurício Barbieri.

Somar três pontos em Ribeirão Preto significa entrar no returno na vice-liderança e com a confiança em alta para competir pelas primeiras posições. Além disso, o time logo poderá contar com os acréscimos dos reforços contratados para o ataque, além de já ter encorpado o elenco com as saídas do DM.

Em uma competição longa, a oscilação é até natural, mas o que mais impressiona até aqui no Juventude é a consistência defensiva. Não levou gols em 13 das 18 partidas. Se conseguir repetir no segundo turno o feito de passar tantos jogos sem ser vazado, o acesso certamente estará bem encaminhado.