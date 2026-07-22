Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Série B
Opinião

O que a vice-liderança no turno pode significar ao Juventude

Equipe alviverde joga pela 19ª rodada nesta quinta-feira (23), contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS