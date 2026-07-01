Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Pouco futebol
Opinião

O Caxias deixou de ser protagonista no Estádio Centenário

Caxias chega ao segundo tropeço seguido em casa, empata com o lanterna e fica fora do G-8 da Série C.

Maurício Reolon

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