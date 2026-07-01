O Caxias deixou de ser protagonista no Estádio Centenário

Time do lateral-esquerdo Roberto caiu de produção nos últimos jogos. Luiz Erbes / SER Caxias,Divulgação

O que sustentava uma boa campanha do Caxias na Série C do Brasileiro eram os resultados como mandante. Mesmo que em alguns jogos o rendimento fosse aquém do esperado. Só que depois do segundo tropeço seguido no Centenário, desta vez contra o frágil lanterna Anápolis, a situação parece ter complicado de vez.

Sem repertório, com dificuldades na criação, sendo ineficiente na hora que conseguiu concluir no gol e novamente oportunizando muitos espaços ao adversário em sua defesa, o time de Marcelo Cabo conseguiu perder dois pontos diante da equipe mais fraca da competição.

Saiu vaiado do intervalo e voltou a ser criticado pelo torcedor ao ceder o 1 a 1 nos acréscimos. E de forma justa. O Caxias jogou pouco. O meio-campo grená continua com pouca qualidade. No ataque, o voluntarioso Calyson é quem mais se destaca. Mesmo assim, falta qualidade e um poderio ofensivo maior, necessário para se afirmar na briga pela classificação e, depois, pelo tão sonhado acesso.

O momento agora precisa ser de reavaliação. O Caxias caiu de rendimento, não vence fora de casa e terá um desafio pesado em Araraquara. Depois, são mais quatro jogos no Centenário, fundamentais para que o time reencontre seu caminho e volte ao G-8.