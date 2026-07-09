Jogo para o Juventude entrar de cabeça na briga pelo acesso

Equipe do lateral Wadson encara o vice-líder no Jaconi. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude vive um momento positivo na temporada. São quatro jogos sem perder, 10 pontos somados e, o melhor, sem levar gols nessas partidas.

E para se manter dentro da turma que brigará pelo acesso, vencer os concorrentes diretos em casa passa a ser ainda mais fundamental com o passar das rodadas. E o duelo diante do Vila Nova, nesta sexta-feira, às 19h, no Alfredo Jaconi, é um desses que ganha um caráter de decisão.

A perspectiva é de um confronto equilibrado, taticamente muito disputado e que pode ser decidido pela capacidade de o Juventude explorar a sua força pelos lados do campo. O Vila tem um time veloz, especialmente no setor ofensivo, joga em transição rápida e certamente vai tentar impedir que Lucas Mineiro e Raí Silva sejam os responsáveis por construir as jogadas alviverdes.

Com isso, cresce a importância de Patryck Lanza na esquerda e Fábio Lima na direita. O ala canhoto voltou bem diante do Náutico. Tem qualidade técnica e traz profundidade. Deve casar bem com Alan Kardec, quando o centroavante retornar, o que até pode acontecer já nesta rodada. Pelo outro lado, Fábio Lima cresceu de produção nos últimos jogos e também tem sido importante para que o time mostra uma imposição física nas partidas.