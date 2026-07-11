A preocupante ausência dos protagonistas do gol no Centenário

Pelo alto ou com a bola no chão, Grená perdeu muitas chances claras de gol. Porthus Junior / Agencia RBS

Fazia muito tempo que não via uma partida no Estádio Centenário com tamanha disparidade. Realmente um ataque contra defesa. O Caxias dominante e um Floresta que só se defendia, e não encontrava qualquer caminho para levar perigo ao gol de Busatto.

O roteiro descrito é de uma vitória tranquila, sem sustos. Até por goleada. Nada mais natural para um time que finaliza 26 vezes, sendo 13 na meta adversária, como Marcelo Cabo fez questão de valorizar na entrevista coletiva.

Só que, outra vez, o Caxias não conseguiu transformar volume de jogo, controle e superioridade em vitória. Desta vez, nem em gol. O placar de 0 a 0 além de ser frustrante traz uma preocupação para esse momento decisivo da Série C. Em decisões é preciso ser efetivo.

O exemplo de 2025 está aí claro na memória. E, dentro desse mesmo cenário, por mais que se possa observar algumas evoluções coletivas e individuais, é preciso também olhar para a falta de capricho, de qualidade e de tranquilidade para que o Caxias saia com melhores resultados.

Outra vez, a produção foi grande. O repertório maior apareceu. Mas, a cada jogo que passa, fica claro que faltam protagonistas do gol no Centenário.



