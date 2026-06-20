Os tropeços como visitante aumentam o peso de cada jogo do Caxias no Centenário

O Caxias tem o seu quinto compromisso dentro de casa neste domingo (21) pela Série C do Brasileiro. Recebe o Maringá em um confronto direto a partir das 11h, no Estádio Centenário, com a missão de permanecer no G-8.
Os tropeços e a dificuldade de vencer fora de casa contrastam com os 100% de aproveitamento diante do torcedor grená. Sendo assim, cada jogo como mandante ganha um peso maior, trazem uma responsabilidade extra para os comandados de Marcelo Cabo não deixarem a zona de classificação.
A boa notícia é que, mais uma vez, o treinador não terá desfalques e irá com força máxima. Calyson retorna ao ataque e o zagueiro Ianson se recuperou de uma pancada sofrida em Campinas.
Na arrancada da segunda parte da fase de classificação, seguir no G-8 é fundamental. Além disso, será preciso mostrar um repertório maior, especialmente no aspecto ofensivo. O último duelo em casa, contra o Ituano, teve sofrimento até o fim. Que no domingo seja um duelo com o mesmo resultado positivo, mas com um futebol melhor.