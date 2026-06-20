Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Forte como mandante
Opinião

Os tropeços como visitante aumentam o peso de cada jogo do Caxias no Centenário

Na oitava colocação, Grená busca manter os 100% de aproveitamento em casa para seguir no G-8 da Série C.

Maurício Reolon

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