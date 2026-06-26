O melhor presente para o aniversário de 113 anos do Juventude

Mandaca está à disposição de Maurício Barbieri. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Em uma temporada que tem como principal desafio o retorno à elite, estar próximo da zona de classificação é sempre importante para quem quer chegar ao objetivo no final das 38 rodadas. Depois de uma oscilação natural, principalmente por conta dos muitos desfalques, o Juventude parece ter encorpado na briga pelo acesso.

Venceu duas partidas em sequência e agora recebe o Ceará, em momento conturbado, dentro do Alfredo Jaconi. Soma-se a essa boa fase uma data especial. Na segunda-feira, o clube celebra 113 anos de história. E, obviamente, o desejo de todo torcedor é de que o presente seja um novo resultado positivo, que pode até levar o time à vice-liderança.

Em termos de equipe, mesmo com as carências claras no setor ofensivo, o Juventude tem mostrado muito consistência. Encontrou uma forma de jogar, sofre pouco defensivamente e, com mais opções no elenco, Maurício Barbieri pode se dar ao luxo de não arriscar novas lesões por uma sequência mais desgastante.

Até porque, mesmo nomes que já foram mais questionados, como Fábio Lima, Safira e MP, têm dado boa respostas nas últimas partidas.