O Juventude pagou caro pela falta de reposições de qualidade

Em um jogo equilibrado, time alviverde não soube aproveitar as oportunidades. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude continua precisando lidar com os desfalques. E, na noite desta sexta-feira (5), ficou claro o quanto as ausências, principalmente de meio-campistas e atacantes, pesam para que o time não consiga engrenar na Série B do Brasileiro.

O time alviverde foi melhor do que o Operário-PR. No primeiro tempo, criou mais, colocou bola no travessão, mas não conseguiu ser efetivo. Mesma com uma dedicação comovente, Manu Castro e Fábio Lima não agregam em nada na construção ofensiva. Do outro lado, Pablo abriu o placar na única chance clara dos paranaenses.

Melhor em campo no Verdão, Raí Silva igualou o placar em mais um chutaço de canhota, no começo da segunda etapa. E o jogo se desenhava controlado, mesmo que a equipe não conseguisse levar tanto perigo ao gol de Vagner. No fim, depois das cinco mudanças, a qualidade pesou de novo, desta vez no erro bisonho de Iba Ly, cometendo um pênalti desnecessário que gerou o gol de Boschilia.