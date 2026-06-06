Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Série B
Opinião

O Juventude pagou caro pela falta de reposições de qualidade

Equipe alviverde, que sofre com desfalques, pagou novamente por erros individuais e acabou perdendo para o Operário-PR por 2 a 1

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