O Caxias volta à Série C para a arrancada da classificação

Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Desde as primeiras rodadas, o técnico Marcelo Cabo alertou sobre a dificuldade da largada grená na Série C. Segundo ele, o Caxias conseguiu engrenar mesmo na segunda metade da fase classificatória. E isso realmente vem se confirmando.

Neste sábado, o desafio grená é diante do líder Guarani, fora de casa. Um compromisso para mostrar que o time encorpou de vez e pode também ser mais eficiente e competitivo como visitante.

Em casa, a campanha até aqui é perfeita. Mas, a gente já viu esse filme em 2025. É preciso o algo a mais para conseguir o acesso. E esse algo a mais passa por apresentar um rendimento melhor como visitante e, principalmente se fortalecer como elenco, trazer alternativas que possam acrescentar durante os jogos.