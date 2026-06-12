Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

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Opinião

O Caxias volta à Série C para a arrancada da classificação

Em quinto lugar, time grená está apenas três atrás do líder Guarani, adversário desta 10ª rodada

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