Juventude tem duelo importante sendo visitante, mas longe da casa do rival

Messias deve seguir entre os titulares. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Em uma competição tão equilibrada, cada ponto faz a diferença. E uma vitória fora de casa, em um confronto direto, pode ser crucial lá na frente para que o Juventude consiga o tão desejado acesso à Série A do Brasileiro.

Depois de cumprir com seu papel como mandante e derrotar o lanterna América-MG, o Juventude encara o Operário-PR nesta sexta-feira (5) em um cenário favorável. Mesmo com os desfalques, vai enfrentar o adversário longe de sua casa, já que a partida vai acontecer no Couto Pereira, em Curitiba.

E, de certa forma, precisa aproveitar-se disso para repetir o que fez em outras boas atuações como visitante. Manter a eficiência defensiva e ter a leitura de jogo correta para aproveitar as chances e pontuar. É uma chance e tanto para se recolocar no G-6 antes de outro duelo no Alfredo Jaconi diante de uma equipe que está no Z-4.