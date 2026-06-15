Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Série B
Opinião

Juventude desperdiçou a chance de aplicar uma goleada histórica na Ponte Preta

Time alviverde dominou a partida e venceu por 3 a 0 no Alfredo Jaconi, com direito a desperdício de pênalti e gol anulado

Maurício Reolon

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