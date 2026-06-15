Juventude desperdiçou a chance de aplicar uma goleada histórica na Ponte Preta

Ju subiu na tabela e colou no G-6. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Fazia tempo que eu não acompanhava um jogo com tamanha disparidade. De um lado, o Juventude, mesmo com desfalques, se impôs e tomou conta das ações, do primeiro ao último minuto. Do outro, a Ponte Preta, fragilizada, fora e dentro de campo, com uma defesa completamente perdida e um time sem ambição.

O resultado de 3 a 0, no Alfredo Jaconi, foi construído de forma natural. E poderia ter sido muito mais. Teve gol anulado, pênalti perdido de forma displicente por Alisson Safira, e muitas chances claras que poderiam ter sido convertidas caso o Ju tivesse um pouco mais de capricho ofensivo.

O mais importante era somar três pontos, e o time alviverde conseguiu com sobras, sem ser ameaçado. Mas, em uma manhã gelada de pouca presença de público no Jaconi, a impressão que ficou é de que o jogo poderia ter sido de uma goleada histórica.