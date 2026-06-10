Chegou a hora de a Seleção Brasileira "farmar aura"

Ancelotti comanda a Seleção Brasileira no Mundial. MAURO PIMENTEL / AFP

Como dizem os mais jovens, a Seleção Brasileira precisará "farmar (ou formar) aura". Na tradução para os nem tão jovens, a gíria da gurizada descreve o ato de construir carisma, presença marcante e confiança através do seu comportamento e estilo.

Traduzindo para o futebol, o Brasil de Ancelotti ainda busca essa aura, essa confiança de que pode chegar ao hexa.

Para isso, precisará mostrar na primeira fase que é confiável, que tem peças que possam fazer a diferença dentro de campo e que, principalmente, o grupo está comprometido com o objetivo final.

Em uma competição com uma fase a mais, a tendência é de que as surpresas sejam ainda mais difíceis de aparecer. Afinal, existe um degrau a mais para cumprir na caminhada até uma possível final. Sendo assim, estando no bolo dos candidatos, com França, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Portugal e Argentina, o que pode fazer a diferença para o Brasil?

1) O fator Ancelotti.

2) A segurança defensiva e a aposta na qualidade do contra-ataque.

3) Vini Jr. e Raphinha repetindo o que fazem por Real Madrid e Barcelona, respectivamente.

4) A explosão de Endrick como craque.

Será preciso a junção de todas as alternativas acima, e mais alguns detalhes na hora de cada decisão.