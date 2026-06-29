Afirmação, adaptação e um Juventude que encontrou a tão desejada sequência positiva

Gabriel Pinheiro marcou o segundo gol alviverde. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude competiu, se adaptou melhor ao gramado encharcado e venceu o Ceará por 2 a 0, na 15ª rodada da Série B do Brasileirão. Mas, além dos três pontos, o resultado reforçou alguns pontos fundamentais da campanha da equipe de Maurício Barbieri na temporada.

Sem ter a possibilidade de fazer um jogo de bola no chão e troca de passes curtos, o Ju mudou. Disputou cada bola aérea como um prato de comida. E até mesmo os atletas mais leves e criativos, como Lucas Mineiro e Raí Silva, entenderam que os seus principais desafios seriam manter a posse de bola no campo de ataque. E trazer a qualidade nas bolas paradas.

A vitória se construiu de forma natural. Em jogadas trabalhadas e com a força física e imposição. Outra vez, Barbieri confirmou que é capaz de recuperar jogadores antes desacreditados. Fábio Lima foi o melhor em campo. Safira, de novo, fez gol importante. Com a lesão de Diogo Barbosa, era melhor apostar na força de Gabriel Pinheiro e ter Marcos Paulo para trazer sua intensidade pelo lado esquerdo.