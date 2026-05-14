Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

3 a 1
Opinião

O Juventude mostrou outra vez sua grandeza na Copa do Brasil

Equipe alviverde eliminou o São Paulo e garantiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil após vitória no Alfredo Jaconi.

Maurício Reolon

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