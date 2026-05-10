Caxias e Barra deram uma aula de falta de pontaria em Santa Catarina

Equipe grená empatou as duas últimas partidas como visitante. Anderson Prebianca / S.E.R. Caxias / Divulgação

O resultado não poderia ter sido outro. O placar de 0 a 0 reflete não apenas o equilíbrio e a igualdade entre Barra e Caxias, na tarde deste domingo. Sintetiza a falta de pontaria dos dois times na partida pela 6ª rodada da Série C do Brasileiro.

Foram 24 finalizações na Arena Barra. E só três delas tiveram a direção da meta adversária. O Caxias chegou mais, com 13 tentativas. E só o chute de Gaspar, no segundo tempo, obrigou Ewerton a fazer uma defesa insegura e que gerou o rebote no qual Salatiel reclamou de pênalti.

No contexto geral, o Grená teve mais volume de jogo, mas novamente encontrou dificuldades para concluir as jogadas, seja por erros de passe ou por escolhas imprecisas dos seus atletas mais ofensivos.

Na segunda etapa, Marcelo Cabo mudou o meio-campo, até pelo cartão recebido por Matheus Nunes e pela baixa produção de João Lucas. Ravanelli entrou melhor, mas também faltou a ele a eficiência para que o time pudesse ter um resultado melhor.