A "Lei do ex" apareceu no Alfredo Jaconi de uma forma diferente

MP lamenta uma das grandes defesas de Airton. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude foi melhor do que o Criciúma na noite gelada deste sábado (9). Mas não conseguiu transformar essa superioridade em gol. E um dos responsáveis por garantir o 0 a 0 no placar foi o goleiro do Criciúma. Em uma "Lei do ex" diferente, Airton, que subiu para o profissional no Ju e tem sido um dos destaques do Tigre na competição, fez, pelo menos, quatro grandes defesas.

Em um jogo duro, com poucos espaços e de um duelo tático interessante, o Juventude conseguiu criar mais. Jandrei também fez algumas intervenções importantes, mas a defesa alviverde novamente esteve bem postada, com destaque para Gabriel Pinheiro.

Leia Mais Juventude desperdiça chances e fica no empate sem gols com o Criciúma pela Série B

O problema é que, de novo, faltou a efetividade ofensiva. No primeiro tempo, Alan Kardec bateu fraco em chute rasteiro. Em outra oportunidade, o camisa 9 preferiu servir MP, que demorou a finalizar e parou em Airton.

No segundo tempo, a pontaria até estava mais afiada, mas o goleiro do Criciúma foi protagonista para segurar o placar. Quem entrou para trazer um novo fôlego para o ataque pouco conseguiu contribuir. Sendo assim, o 0 a 0 acabou permanecendo no placar até o final.