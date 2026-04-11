Vitória para aliviar a pressão no Juventude

Equipe de Maurício Barbieri foi superior ao adversário durante toda a partida. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O mais importante era vencer. Acabar com a sequência de resultados negativos. E o Juventude conseguiu. Bateu o Goiás, que vinha invicto na temporada, por 2 a 0. Além disso, foi superior em todo o tempo.

Só que, mesmo com o resultado, foi um jogo que trouxe sentimentos distintos ao torcedor. Nos primeiros 15 minutos, se viu uma equipe mais vertical, mais agressiva e que criou quatro boas chances de gol. Ainda na primeira etapa, veio o 1 a 0, em cobrança de falta lateral, algo que o Ju não vinha aproveitando nos últimos jogos.

As intercorrências que ocorreram na sequência da partida ajudaram na construção do resultado. Com duas justas expulsões, o Goiás não teve forças para reagir e viu o Juventude ampliar até de forma natural, com Alan Kardec.

Poderia ser um cenário perfeito para uma vitória mais elástica e para reconquistar de vez o torcedor. Mas não foi. As mudanças feitas pela comissão técnica não conseguiram agregar. E ainda trouxeram um clima estranho ao estádio.

Léo Índio foi vaiado antes mesmo de ingressar no gramado. Safira segue sem confiança para finalizar. E o jogo se arrastou no 2 a 0 até o fim. Um resultado importante diante de um adversário da parte de cima da tabela e que poderá trazer a tão aguardada confiança para que a equipe volte aos trilhos.