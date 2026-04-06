O problema do Juventude não está no esquema de três zagueiros

Raí Silva ainda não conseguiu encontrar seu melhor futebol no meio-campo alviverde. Gabriel Tadiotto / EC Juventude/Divulgação

O segundo tempo da partida contra o Fortaleza deixou clara uma ideia que já tinha no intervalo, com o 2 a 0 dos cearenses contra o Juventude. O problema maior do time de Maurício Barbieri não está nos três zagueiros.

A formação tática, muito questionada pela torcida, é apenas um grãozinho diante do problema maior: o encaixe de algumas peças e a falta de protagonismo ofensivo.

O Juventude foi mais eficiente no começo da temporada porque tinha, por exemplo, Patryck Lanza sendo quase um ponteiro pelo lado esquerdo, Taliari se movimentando e abrindo espaços no ataque e Lucas Mineiro distribuindo melhor o jogo. Sem os três, a dinâmica fica muito pior.

Wadson mostrou que até pode ajudar na ala, mas falta o mesmo ímpeto e força ofensiva do outro lado. Caso contrário, o time fica previsível e lento. Raí Ramos não consegue ser o ala que o Juventude precisa. Nathan tem a característica, mas as questões físicas parecem atrapalhar. O mais certo foi o encaixe com um atacante por aquele setor, no caso Fábio Lima.

A partir daí, com uma equipe mais bem distribuída, fica faltando o "poder de fogo". Alan Kardec, mesmo longe da melhor forma, foi o único que até agora deu uma resposta ok. Será o suficiente?