Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

E agora, Barbieri?
Opinião

O problema do Juventude não está no esquema de três zagueiros

Time sofre com ausência de jogadores-chave e dificuldade em encontrar alternativas para melhorar o desempenho ofensivo

Maurício Reolon

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