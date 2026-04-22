O Juventude errou, lutou e sobreviveu ao Morumbi 

Nunca se deve comemorar uma derrota. Mas talvez esse seja uma percepção que ficou para o Juventude após o revés por 1 a 0 para o São Paulo, no duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. As circunstâncias da partida fizeram o placar ficar de bom tamanho para o Verdão.
Diante de um rival pressionado pela inconsistência apresentada na temporada, o time alviverde praticamente só se defendeu. E teve o goleiro Pedro Rocha como protagonista.
Com Manu Castro e Raí Silva pouco participativos nas transições ofensivas, o Juventude marcava bem, fechava espaços, mas não encontrava saídas para levar perigo ao goleiro Rafael. Na paciência e qualidade, o Tricolor paulista chegou ao 1 a 0 com Luciano, antecipando Messias de cabeça.
No segundo tempo, o cenário piorou muito após a expulsão de Diogo Barbosa logo no começo. A partir dali, foi ataque contra defesa. Mesmo assim, em grande parte do tempo, o Juventude soube controlar as ações e segurar o jogo. Só que aí, mais uma vez, o contestado Léo Índio apareceu de novo, cometendo um pênalti marcado pelo VAR.
A sorte dele é que Pedro Rocha estava em uma noite inspirada. Defendeu a cobrança de Calleri e manteve o Ju muito vivo na disputa. Diante de todo o cenário, um resultado que deixa o duelo em aberto para a volta, em maio, no Jaconi.
Até lá, muita coisa pode mudar, o rival continua pressionado e algumas peças de Maurício Barbieri devem voltar para encorpar o time. Além disso, o fator local pode ser determinante.
Na noite de hoje, o Juventude apenas sobreviveu ao Morumbi e garantiu esperança para a partida de volta.