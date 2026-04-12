O Caxias passou ileso de um verdadeiro teste de Série C 

Salatiel marcou o gol do jogo na segunda etapa. Porthus Junior / Agencia RBS

Logo no primeiro jogo como mandante, o Caxias teve um verdadeiro teste de fogo na Série C. E conseguiu uma vitória fundamental para engrenar na competição.

Diante de um adversário fechado, bem postado e que pouco queria jogar, o time de Marcelo Cabo demonstrou paciência em alguns momentos e, mesmo com algumas dificuldades na criação, encontrou soluções para conquistar os primeiros pontos no Brasileiro.

Não foi um jogo bonito ou bem jogado. Nem tinha como. O gramado do Centenário está longe das suas melhores condições, e o adversário também trabalhava muito mais na reação do que na construção de jogadas.

Com isso, restava brigar, pelear por cada pedaço de gramado e aproveitar as chances. No primeiro tempo, Salatiel perdeu uma grande oportunidade, quando já estava desequilibrado. No segundo, brigou, caiu, se levantou e mostrou muita qualidade para fazer o 1 a 0.