Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Fim do tabu
Opinião

O Caxias mostrou que queria mais no clássico e venceu o Ca-Ju

Em um duelo com poucas oportunidades claras e com muitos erros de lado a lado, prevaleceu a eficiência grená

Maurício Reolon

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