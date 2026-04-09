O Caxias mostrou que queria mais no clássico e venceu o Ca-Ju

Grená foi melhor na partida e voltou a vencer o clássico. Porthus Junior / Agencia RBS

Era um Caxias com time titular diante de uma equipe alternativa do Juventude. Porém, o que se viu no clássico não foi uma grande diferença técnica a favor dos donos da casa. O que pesou foi a maior gana pela vitória.

Sendo assim, em um confronto de muitos erros de passes, prevaleceu a eficiência grená, com o gol logo no início do primeiro tempo. Depois disso, o Caxias continuou sendo mais organizado e competitivo, diante de um Juventude apático e sem encontrar soluções individuais ou coletivas.

A vitória traz uma confiança importante para o Grená somar os seus primeiros pontos na Série C no domingo, dentro daquele que é o grande compromisso da temporada. Destaque para Matheus Nunes e Felipe Albuquerque, além de Gaspar, autor do gol, que novamente apresentaram um bom futebol.

Do outro lado, o sinal de alerta fica ainda mais aceso, especialmente pela forma como os atletas considerados reservas, especialmente os mais experientes, encararam o clássico.