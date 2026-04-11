Estreia no Centenário para consolidar o boa fase do Caxias

Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Série C
Opinião

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