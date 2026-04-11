Estreia no Centenário para consolidar o boa fase do Caxias

Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias não merecia ter sido derrotado pelo Brusque. Fez um bom jogo, mas acabou pagando caro por erros individuais. Depois, com uma atuação consistente, venceu o Ca-Ju pela Sul-Sudeste e comemorou a primeira vitória com Marcelo Cabo no Centenário.

Sendo assim, com um grupo que claramente dá sinais de evolução após a mudança drástica no elenco, não se pode conter a euforia do torcedor para o primeiro compromisso em casa na Série C. Diante de um Confiança que perdeu como mandante na estreia, o Caxias tem uma grande oportunidade para arrancar uma vitória e ganhar ainda mais moral.

É claro que ainda temos um reinício de trabalho, mas o fator confiança é algo fundamental diante de tudo que o time já passou nos primeiros meses do ano. Além disso, retomar a força caseira da primeira fase da Série C de 2025, quando teve oito vitórias em nove partidas, traria uma reconexão importante com o torcedor, muito machucado pelas eliminações em sequência.