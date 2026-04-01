Burocrático e repetitivo, Juventude de Maurício Barbieri precisa de novas soluções

Equipes produziram pouco em duelo de muita marcação e pouca qualidade. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude de Maurício Barbieri saiu de campo vaiado após o empate sem gols com o Novorizontino, pela segunda rodada da competição. E muito por conta do jogo burocrático, baseado na linha com três zagueiros.

É bom deixar claro que a formação atual não deixa o time defensivo. Só que diante das peças que o treinador possui, falta profundidade pelos lados do campo, com qualidade. Além disso, o meio-campo acaba ficando preso e sem conseguir ter velocidade na transição. Com isso, a bola ficou muito tempo entre Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo.

Em um duelo tático como foi o desta terça-feira, o Novorizontino também pouco assustou o goleiro Jandrei. Mas, o que mais irrita o torcedor jaconero é justamente a falta de alternativas e a repetição de erros na construção ofensiva. A lógica aponta para a simples mudança tática: sai um zagueiro, entra um meio-campista.

A questão é: sem Lucas Mineiro e Pablo Roberto, o Juventude tem um meio-campista confiável para a função?