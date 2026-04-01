Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

SEM GOLS
Opinião

Burocrático e repetitivo, Juventude de Maurício Barbieri precisa de novas soluções

Empate sem gols expôs dificuldades ofensivas do Juventude, que teve pouca profundidade pelos lados e lentidão na transição.

Maurício Reolon

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