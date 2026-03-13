O susto que pode servir como impulso para o Juventude

Taliari empatou a partida de cabeça. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

A classificação do Juventude para a quarta fase da Copa do Brasil deixará muitas lições. E a principal delas é que as condições adversas precisam ser rapidamente assimiladas por quem está em campo.

O gol sofrido logo no início gerou um problema muito maior ao time de Maurício Barbieri. Um erro bobo ocasionado pela falta de entendimento do ambiente, das condições do gramado.

A partir daí, especialmente no primeiro tempo, o Juventude teve de fazer muito mais força para jogar. Sofreu com o duelo truncado, com a falta de pulso da arbitragem e um gramado que dificuldade demais o ritmo da partida.

No fim da primeira etapa, o gol polêmico nasce de um dos vários erros da arbitragem, e gera uma espécie de alívio. Porém, depois do intervalo, faltou aquela força que se imaginava o Juventude teria, especialmente com quem saiu do banco. Por pouco a vaga não escapou no tempo normal.

Nos pênaltis, aí sim, a capacidade técnica prevaleceu e o time gaúcho conseguiu a classificação. Mais do que o avanço em campo, um reforço importante para o caixa, em um momento crucial da temporada. Agora, o Ju terá pela frente o início de uma maratona, com três competições importantes e novos desafios pela frente.