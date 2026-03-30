Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Novo grená
Opinião

O reencontro do Caxias com a vitória não foi obra do acaso 

Em Belo Horizonte, equipe grená mostrou evolução coletiva e peças que, individualmente, apresentaram qualidade

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