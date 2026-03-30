O reencontro do Caxias com a vitória não foi obra do acaso 

Zagueiro Ianson fez outra partida segura em BH. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

Ainda é cedo para qualquer avaliação definitiva. Mesmo assim, o Caxias que venceu o time reserva do América-MG, em Belo Horizonte, trouxe uma esperança ao torcedor grená. Afinal, depois de um primeiro bimestre de insucessos, pela primeira vez se viu uma evolução de fato.

E esse novo Caxias começa por um goleiro que, logo de cara, traz maior segurança ao setor defensivo. Junto com Busatto, o lateral Felipe Albuquerque e o zagueiro Ianson trazem qualidade e intensidade para marcar e jogar.

O meio-campo ainda é o setor que ainda está mais em aberto. Afinal, Ravanelli, Matheus Anjos, Marcelo Freitas, preservado neste domingo, e Grigor devem brigar pela titularidade. No ataque, Gaspar e Salatiel deixaram uma boa impressão na primeira dobradinha dos dois, durante o segundo tempo.