Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Sem gols
Opinião

O Caxias decepcionou na missão de mostrar um time diferente 

Na estreia na Copa Sul-Sudeste, equipe grená teve dificuldades diante do time alternativo do Operário-PR, e repetiu alguns erros do primeiro bimestre

Maurício Reolon

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