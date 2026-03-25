O Caxias decepcionou na missão de mostrar um time diferente 

Porthus Junior / Agencia RBS

A nova versão do Caxias não surpreendeu. Também não conseguiu reconquistar a confiança do torcedor na noite de neblina e abertura da Copa Sul-Sudeste, no Estádio Centenário.

Com sete reforços no time titular, o Grená começou a partida contra a garotada do Operário-PR repetindo alguns problemas apresentados no primeiro bimestre. Espaços no setor defensivo, marcação distante e pouca criação, por conta da falta de aproximação das peças e da lentidão. Não conseguiu se impor jogando no Centenário.

Depois do intervalo, o Caxias melhorou, passou a criar mais pelos lados de campo, criar ligações ofensivas e até merecia uma sorte melhor. As boas notícias ficaram por conta de algumas peças que individualmente mostraram um bom rendimento, casos do zagueiro Ianson e do atacante Luís Miguel.

Felipe Rangel, de boa movimentação, perdeu duas chances claras, daquelas que o camisa 9 não pode desperdiçar. Além disso, o meio-campo ainda errou muitos passes e mostrou que Matheus Anjos e Ravanelli podem ser peças fundamentais dentro de um conjunto mais criativo.