Juventude pavimenta uma caminhada positiva para as competições nacionais 

Ju goleou o Guaporé na segunda fase da Copa do Brasil. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude cumpriu com a sua obrigação. E, mais do que isso, teve uma apresentação segura e com boas novidades na goleada diante do Guaporé.

Invicto na temporada, o time de Maurício Barbieri vai ganhando casca e alternativas. Raí Silva e Fábio Lima, que entraram na segunda etapa, mostraram que vão ajudar. Taliari voltou ao ritmo de protagonista do ano passado. MP, a novidade principal na escalação, foi peça importante para encaminhar o resultado positivo.

Ainda é começo de março, mas a perspectiva para a sequência do ano, e de um avanço considerável na Copa do Brasil, é muito positiva. Afinal, mesmo com alguns ajustes necessários para o time, principalmente no aspecto da transição da defesa para o ataque, o Juventude evolui a cada jogo.