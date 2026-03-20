Juventude avança na Copa do Brasil sem sustos e mostrando novas opções

Equipe alviverde dominou a partida e construiu vantagem na segunda etapa. Porthus Junior / Agencia RBS

Dentro do Alfredo Jaconi, o Juventude fez um confronto seguro, sem sustos e encontrou as soluções necessárias para derrotar o Águia de Marabá. O 3 a 0 foi construído de forma natural, e ainda apresentou boas novidades no grupo de Maurício Barbieri.

Em um começo naturalmente complicado, de ataque contra defesa, o gol saiu em uma jogada ensaiada em cobrança de falta. Trabalho do dia a dia que gera frutos.

Na segunda etapa, o Águia precisou sair mais pro jogo, e aí os espaços apareceram, com os dois gols de Pablo Roberto. O meia, inclusive, fez a melhor partida com a camisa alviverde, mais solto, finalizando e se aproximando da área.

Destaques também para os estreantes Wadson, na ala esquerda, e Luan Martins, que mostrou qualidade de passe e desenvoltura no meio-campo. O atacante Fábio Lima foi outro que ganhou pontos pela intensidade demonstrada dentro de campo.