Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Na quinta fase
Opinião

Juventude avança na Copa do Brasil sem sustos e mostrando novas opções

Pablo Roberto marcou dois gols e Verdão apresentou boas alternativas em vitória por 3 a 0 no Alfredo Jaconi.

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