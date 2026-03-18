Entrega, identificação e um negócio quase perfeito para o Juventude

Taliari fez seis gols nos 11 jogos em 2026. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Gabriel Taliari deixou a sua marca no Juventude. Chegou sem chamar a atenção em 2023, como uma das alternativas para suprir a saída de Rodrigo Rodrigues, e teve que superar lesões, e até a desconfiança de alguns torcedores, para tornar-se protagonista.

Teria ele força e capacidade para jogar a Série A? A resposta foi dada logo cedo. E a confirmação está justamente neste novo movimento no mercado.

Na sua despedida, fica claro: Taliari deixará saudades. E talvez o aspecto técnico, da importância dele dentro de campo para o Juventude, seja o único ponto para que a negociação não seja considerada perfeita para o clube. Afinal, o atacante foi uma daquelas apostas de custo baixo que entregou muito em campo, ajudou o time durante três temporadas, e sai rendendo frutos financeiros.

Além disso, Taliari, a cada ano, construiu uma identificação com o clube e a torcida, que via nele um representante da qualidade combinada com uma dedicação tática que por vezes culminava na exaustão dentro das quatro linhas.

Taliari tem uma inteligência ímpar para ler o jogo, e vive um momento importante da carreira. A oferta do Remo é daquelas que podem não aparecer duas vezes, pelo salário, tempo de contrato e até mesmo a visibilidade retomada em uma Série A de Brasileiro.