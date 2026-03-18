Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Taliari de saída
Opinião

Entrega, identificação e um negócio quase perfeito para o Juventude

Atacante atuou no Juventude por três temporadas, superando lesões e valorizando-se antes de ser negociado com o Remo.

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