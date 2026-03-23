Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Sul-Sudeste
Opinião

A esperança de um novo Caxias, nos nomes e na atitude

Clube aposta em mudanças no elenco para superar eliminações recentes; estreia será contra Operário-PR, campeão paranaense.

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