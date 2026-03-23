A esperança de um novo Caxias, nos nomes e na atitude

Equipe grená goleou o Sindicato em um jogo-treino preparatório na última semana. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

Depois de três eliminações doloridas no Centenário, o Caxias precisou passar por uma mudança radical. Além de uma transformação no elenco, o clube anunciou um novo executivo para liderar as contratações em busca de uma nova identidade.

O técnico Marcelo Cabo foi mantido e é considerado uma peça-chave para que o Grená consiga virar a página depois de dois meses e de uma pré-temporada que pouco acrescentaram, de olho na maior competição do ano, a Série C do Brasileiro.

Nesta terça-feira (24), contra o Operário-PR, na estreia da Copa Sul-Sudeste, um teste de fogo. O torcedor grená terá a primeira oportunidade de ver de perto esse novo Caxias que, pelo menos no discurso, quer mostrar uma outra atitude, uma postura mais aguerrida dentro de campo. O rival, de Série B, é o atual campeão paranaense e segue vivo também na Copa do Brasil.