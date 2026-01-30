Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Último ato
O impacto da saída do técnico para o futuro do Caxias

Marchiori comandará o Caxias pela última vez contra o Inter antes de assumir contrato de dois anos com o XV de Piracicaba.

