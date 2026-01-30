O impacto da saída do técnico para o futuro do Caxias

Marchiori está de saída do clube grená. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias precisará mudar o seu planejamento em meio ao Gauchão. Contratado para comandar o time na atual temporada, Fernando Marchiori vai deixar o Estádio Centenário após o jogo contra o Inter.

O treinador recebeu uma proposta muito vantajosa do XV de Piracicaba, da Série A-2 paulista e que recentemente virou SAF. Além dos valores, o contrato é de dois anos. Mesmo que se questione a decisão do comandante, que fez toda a pré-temporada no Caxias e ajudou a montar o elenco, trata-se de uma situação de mercado.

No futebol brasileiro, qualquer treinador sempre está à perigo após uma sequência negativa. Além disso, o novo vínculo parece muito vantajoso.

Além disso, Marchiori está longe de ser uma unanimidade por aqui. Mesmo com uma boa arrancada, que garantiu a classificação antecipada no Estadual, o treinador ainda estava em um início de trabalho.

O mais curioso e que pode gerar dúvidas ao meu ver é justamente o fato do técnico ainda comandar o time grená contra o Inter. Em caso de resultado positivo, será uma despedida exitosa e comemorada. Em caso de revés, o foco e a capacidade de mobilização diante de uma iminente saída serão questionados. São coisas do futebol.

Além disso, o Caxias precisará agir rápido. Afinal, no outro final de semana, já tem decisão, em jogo único, pelas quartas de final. Sob novo comando, com um grupo formado por Marchiori.