Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Novo trabalho
Opinião

Técnico do Juventude chegou com um discurso realista e confiante 

O Juventude passa por ampla reformulação no elenco e aposta em novo técnico para montar equipe competitiva até 2026.

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS