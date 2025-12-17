Técnico do Juventude chegou com um discurso realista e confiante 

Treinador valorizou a estabilidade financeira do clube. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Um novo Juventude dará as caras em 2026. E ainda é muito cedo para saber se o time terá condições de competir pelos seus principais objetivos. A reformulação do grupo de jogadores será drástica, algumas peças importantes ainda deverão sair e muitos vão desembarcar no Alfredo Jaconi.

Até aqui, o alento para o torcedor alviverde é que o trabalho tem sido iniciado de uma forma promissora, sem pular etapas. O executivo Lucas Andrino chegou e apresentou Maurício Barbieri, técnico de bons trabalhos e que mantém um perfil semelhante ao seu antecessor.

Na apresentação, o treinador mostrou estar muito ciente daquilo que o Juventude pode oferecer, com um discurso realista, mas extremamente confiante. O clube saudável financeiramente foi muito elogiado pelo comandante, que chega com o desafio de, junto com o departamento de futebol, encontrar as peças e ser assertivo na montagem desse novo time.