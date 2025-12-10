Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Com criatividade
Opinião

O Juventude de 2026 não vai mudar o que o fez chegar até aqui

Direção alviverde, que segue sob o comando de Fábio Pizzamiglio, anunciou o orçamento da próxima temporada

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS