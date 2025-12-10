O Juventude de 2026 não vai mudar o que o fez chegar até aqui

Presidente projeta incremento nas receitas durante a temporada. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude de 2026 vai estar melhor estruturado, com uma direção mais experiente e entrará na próxima temporada ambicionando chegar longe nas competições regionais e nacionais. Porém, o caminho para isso não será simples.

O orçamento apresentado pelo presidente Fábio Pizzamiglio ao Conselho Deliberativo, que inicia em cerca de R$ 40 milhões, não é nem de perto um dos mais altos da Série B. É um terço do que gasto neste ano, na Série A. O Fortaleza, por exemplo, que também caiu da elite, mesmo com uma grande reformulação do seu elenco, projeta investimentos na casa de R$ 130 milhões no ano que vem.

É a realidade de um clube do interior gaúcho que luta para manter as contas em dia e não gastar mais do que recebe. Enquanto não tiver um patrocinador vultuoso e mais sócios, é uma realidade difícil de mudar, mesmo com a venda de atletas da base.

O que pode incomodar mais o torcedor é ver que do lado dele, na mesma Série B, estarão clubes investindo alto, alguns com salários atrasados e sem qualquer tipo de punição. Até o fair play financeiro ser realmente aplicado no país, é uma briga desigual, mas pela qual o Juventude já passou e venceu em outros momentos, como no acesso em 2023.