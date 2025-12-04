O Juventude de 2026 mudará por completo, do comandante ao camisa 9

Carpini não consegue fazer o time alviverde escapar do rebaixamento. Porthus Junior / Agencia RBS

Um novo Juventude se desenha para 2026. E a mudança é necessária, não apenas pela queda para a Série B, mas pelas saídas que denotam o final de um ciclo.

Após a confirmação do rebaixamento, o executivo Júlio Rondinelli foi o primeiro a sair. E o substituto já estava no Alfredo Jaconi acompanhando o duelo contra o Santos. Trata-se de Lucas Andrino, com passagens por Goiás, Guarani e São Bernardo.

E a sua primeira missão mais importante será, junto com a diretoria, que será empossada na próxima semana, definir o substituto de Thiago Carpini. O treinador confirmou que deixará o Alfredo Jaconi após a última rodada do Brasileirão.

É natural que o grupo de jogadores também seja reformulado, seja pela saída de quem não rendeu ou pela valorização dos que se sobressaíram. Nomes como Rodrigo Sam, Mandaca, Igor Formiga e Taliari têm contrato para 2026, mas devem ser assediados pelos clubes emergentes da Série A. São casos que precisam ser muito bem avaliados.