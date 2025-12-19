Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Gauchão
Opinião

O Caxias conseguiu atingir seu primeiro objetivo para 2026

Grupo de jogadores para a temporada está praticamente definido e disponível ao novo técnico ainda em dezembro.

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS