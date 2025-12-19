O Caxias conseguiu atingir seu primeiro objetivo para 2026

Time grená está em sua quarta semana de pré-temporada Ulisses Castro / Agencia RBS

O Caxias vai finalizar 2025 com um objetivo alcançado dentro da sua preparação para o próximo ano. Além de ter quatro semanas de treinamentos sob o comando do novo técnico, o departamento de futebol já conseguiu entregar nas mãos de Fernando Marchiori o grupo praticamente completo. Se ainda faltarem, são apenas questões pontuais.

O grupo grená tem uma mudança considerável de fotografia, e talvez o grande desafio será justamente entrosar todo mundo. Sendo assim, o tempo é um facilitador, e o fato das peças já estarem à disposição colabora ainda mais no processo.

Vale lembrar que para o Gauchão de 2025, o Caxias também iniciou cedo o processo, mas um ou outro jogador ainda foi sendo incorporado ao grupo em janeiro. Agora, seria até irresponsável criar uma definição sobre qualidade do elenco ou capacidade de competição. Será preciso ver o comportamento em campo, e isso não dá para medir pelos jogos-treino.