Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Brasileirão
Opinião

As atrações e os interesses externos que envolvem Juventude x Santos

Com o time alviverde já rebaixado, equipe paulista contará com Neymar para tentar se afastar do Z-4

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS