Vencer o lanterna, mesmo fora de casa, tornou-se uma obrigação para o Juventude

Time realizou treinamento na capital pernambucana nesta terça-feira. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

No enfrentamento entre os dois piores times na tabela do Brasileirão, o cenário para o Juventude se repete. Mesmo fora de casa, não adianta se contentar com boa atuação ou empate. É preciso vencer para acrescentar um pouco de esperança nos últimos seis jogos da equipe nesta Série A.

E, se repetir o que fez diante do Palmeiras, com organização e competitividade, as chances de sair da Ilha do Retiro com um bom resultado são grandes. A diferença entre os dois adversários é gigante. Se a situação do Ju é complicada, o Sport parece apenas contar os dias para o rebaixamento matemático. Joga pela honra.

Sendo assim, mesmo com todas as oscilações que o Verdão tem apresentado como visitante, vencer o lanterna passa a ser determinante para que o time siga lutando até as últimas rodadas e, quem sabe, ganhe força e confiança para encontrar uma sequência de resultados positivos.