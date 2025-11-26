Vá ao Jaconi pelo privilégio de ver um extraclasse

Nenê disse que esta deve ser a última temporada de sua carreira. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

É natural que o torcedor do Juventude esteja descrente. Os números, as projeções matemáticas e os dois últimos resultados deixaram a situação alviverde muito mais complicada na reta final do Brasileirão. Mesmo assim, além de apoiar o time neste momento importante, há outro fator que merece um capítulo à parte nessas duas últimas partidas do Verdão dentro do Alfredo Jaconi em 2025.

Ao que tudo indica, a atual temporada marcará a despedida de Nenê dos gramados. E, mesmo que o desfecho do Brasileirão não seja o melhor para o time, é preciso valorizar o privilégio de acompanhar de perto um extraclasse que passou suas últimas três edições do Brasileiro vestindo a camisa alviverde.

Lá na frente, quando se for falar da história do Juventude na Série A, certamente haverá um capítulo especial para o jogador de 44 anos que tornou-se o atleta mais experiente a marcar um gol no disputado e exigente Brasileirão. Mais do que isso: conseguiu performar em alto nível, com assistências e participação efetiva nos jogos.