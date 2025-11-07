Um novo jogo-chave para o Juventude continuar na briga

Carpini deve manter a formação com três zagueiros no Rio. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Depois de cumprir com a sua obrigação dentro desta reta final do Brasileirão e vencer o Sport, fora de casa, o Juventude continua em um cenário difícil na luta para fugir do rebaixamento. Mas a confiança adquirida nos últimos jogos, em especial com o resultado no Recife, faz com que a esperança se renove e o duelo diante do Vasco, neste sábado, em São Januário, ganhe caráter decisivo.

Afinal, é preciso embalar, ter uma sequência que permita ao Juventude ver a saída do Z-4 ao seu alcance. Até agora, a matemática ainda permite sonhar, mas a equipe não tem conseguido ter essa sequência positiva.

No Rio, o Vasco vem de uma goleada no clássico e tem oscilado muito depois de uma arrancada que o fez sair da zona de baixo da tabela. Com talentos individuais, como Coutinho, Rayan e Nuno Moreira, a equipe tem sofrido defensivamente e esse precisa ser um fator aproveitado pelo Ju.

O retorno de Mandaca e a possibilidade de utilização de Lucas Fernandes são ganhos importantes para o decorrer da partida. Thiago Carpini parece ter encontrado na formação com três zagueiros um bom caminho em meio as carências da equipe.