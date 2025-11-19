O ponto que chama a atenção na montagem do grupo do Caxias para 2026

Grupo grená voltou aos treinos nesta quarta-feira (19). Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

No setor ofensivo, muitas permanências. Do meio para trás, várias novidades e uma curiosidade que chama a atenção: os quatro zagueiros acertados com o Caxias tem mais de 30 anos.

A aposta pela experiência é um ponto que chamou a atenção dentro desse início de trabalho do novo departamento de futebol e do técnico Fernando Marchiori. Windson, Joilson e Maurício são jogadores com grande rodagem no futebol nacional e que conhecem bem a Série C, principal desafio da próxima temporada.

Quanto aos nomes, em geral, nada que empolgue muito o torcedor grená. Porém, dentro do cenário atual no Centenário, e da manutenção de algumas peças questionadas que ficaram do time de 2025, o individual não deve ser o ponto de partida. O foco precisa estar no encaixe do coletivo, e no acréscimo de alguma qualidade, especialmente no ataque.

Até aqui, Vitor Feijão e Jeam são as novidades do setor. Será preciso mais.

Ainda é cedo para qualquer avaliação mais detalhada, mas o grupo grená, já bem encaminhado, precisará agora das "cerejas do bolo", algumas peças que possam fazer a diferença e que sejam o acréscimo de qualidade que ficou faltando neste ano.