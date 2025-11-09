O jogador que melhor representa o atual momento do Juventude

Camisa 19 marcou um gol e deu duas assistências nas últimas duas partidas. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Dedicação, persistência e resiliência. As três palavras podem resumir o momento do Juventude na reta final do Brasileirão. E também personificar um dos grandes destaques nas duas vitórias conquistadas fora de casa, contra Sport e Vasco: Gabriel Taliari.

O atacante chegou ao Juventude ainda na Série B. Foi decisivo para o acesso com seus gols e, mais uma vez, tem se transformado em um protagonista daqueles que representa o torcedor.

De certa forma, dá até para se fazer um paralelo entre o Juventude e Taliari neste Brasileirão. O camisa 19 é quase um "patinho feio" entre os atacantes da Série A. É mais franzino, não tem a velocidade de um Kaio Jorge, a força física de Pedro ou o poder de fogo de Vitor Roque. Porém, compensa tudo isso com versatilidade, inteligência com a bola no pé e muita dedicação. É aquele atacante que toca treinador gostaria de contar.

Afinal, em um time como o Juventude, não adianta ser protagonista de um jogo só. É preciso ser um operário dentro de um contexto para que o coletivo se sobressaia. Assim, Taliari voltou a balançar as redes contra o Sport, de cabeça, teve outro golaço anulado e ainda iniciou a jogada do gol de Ênio.

Diante do Vasco, saiu de campo exausto, aplaudido pelos companheiros e celebrando mais uma vitória. Deu mais uma assistência e atuou em todas as funções possíveis do ataque. Dos dois lados do campo e centralizado, conforme as substituições de Thiago Carpini se desenhavam. Sofreu inúmeras faltas, segurou a bola no ataque, deu carrinho, ajudou como foi possível.