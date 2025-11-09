Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Brasileirão
Opinião

O jogador que melhor representa o atual momento do Juventude

Taliari teve grandes atuações nos duelos contra Sport e Vasco, fora de casa

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS