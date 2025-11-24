Juventude precisará pensar em 2026 sem deixar de lutar nas rodadas finais da Série A

Taliari tem contrato até o final da próxima temporada. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Enquanto ainda luta para seguir na Série A do Brasileiro, o Juventude vai precisar acelerar o seu planejamento para 2026. Em pouco mais de um mês, o grupo que iniciará o Gauchão, em 10 ou 11 de janeiro, vai se reapresentar, logo após o Natal. E seja qual for o desfecho da atual temporada, o elenco deve passar por mudanças importantes.

Fora de campo, o Juventude deve ter uma eleição protocolar, com a manutenção de Fábio Pizzamiglio na presidência, e algumas mudanças entre os vices. Outras questões importantes dizem respeito a continuidade do executivo Júlio Rondinelli e do técnico Thiago Carpini. O primeiro se valorizou após duas temporadas na elite. O segundo voltou ao Jaconi com um salário incompatível com a Série B, caso o rebaixamento se confirme.

O fato é que o Juventude terá nas duas próximas semanas a decisão do seu futuro prático, saberá qual o impacto financeiro de uma queda ou da histórica permanência. Só que, seja qual for o desfecho, será preciso muito agilidade para definir qual o time de 2026.