Maurício Reolon

Maurício Reolon

Editor de Esportes e comentarista esportivo no Pioneiro e na Gaúcha Serra. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, está na RBS desde junho de 2011.

Próximos passos
Opinião

Juventude precisará pensar em 2026 sem deixar de lutar nas rodadas finais da Série A

Clube ainda tem remotas chances de permanecer na elite, e terá pouco tempo para ajustar elenco para a próxima temporada

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS