Com postura de jogo grande, Juventude saiu sem a vitória por seus próprios erros 

Taliari voltou a ser protagonista do time alviverde. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em duelos contra times do tamanho do Cruzeiro, o erro precisaria ser mínimo. E o Juventude esteve bem perto de conseguir vencer o terceiro colocado do Brasileirão. Porém, falhou em momentos decisivos da partida e acabou frustrado com um 3 a 3.

Os aplausos do torcedor ao fim do jogo reafirmaram a postura adotada pelo Juventude em campo. Um time brigador, que não desiste e mostrou uma entrega tática admirável. Por isso, abriu 2 a 0 com muitos méritos antes dos 20 minutos do primeiro tempo.

Só que, em um jogo deste tamanho, uma das missões é manter o resultado quando o adversário não encontrava soluções para atacar. Em uma bola parada, desatenção e o gol de desconto da Raposa antes do intervalo.

Na retomada do jogo, o Cruzeiro voltou melhor, especialmente pela entrada do jovem Japa. Era mais insinuante e agressivo no ataque. Em um dos momentos em que o Juventude afrouxou a marcação, saiu o 2 a 2.

Só que o lema de não desistir jamais se fez presente outra vez. O Juventude reagiu rápido e marcou o terceiro com Taliari, grande destaque do time mais uma vez. Um gol que parecia encaminhar a vitória.

Só que, logo depois do gol, o Juventude perdeu peças importantes por lesão e cansaço. E quem entrou não manteve o mesmo nível de atuação. Para piorar, Taliari se machucou e só completou o time em campo.

Mesmo assim, pela entrega tática e dedicação, o Ju parecia mostrar forças para segurar o resultado positivo. Só que aí veio a falha individual. Cruzamento para a área e Abner estava praticamente sozinho. Errou em bola, se atrapalhou e deixou ela limpa para Kaio Jorge empatar.